شاهد بالفيديو هدف إرلينج هالاند في مرمي برايتون في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي مانشستر سيتي ضد نظيره برايتون اليوم السبت 9 فبراير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وسجل نجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي، إرلينج هالاند الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة.

والجدير بالذكر أن السيتي حاليًا ترتيبه المركز الثاني برصيد 23 نقطة ويأمل في صدارة الترتيب مرة أخرى.