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"أنا أحب أمستردام".. لاعب ريال مدريد يدعم فلسطين بعد أحداث هولندا

08:01 م السبت 09 نوفمبر 2024
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    إندريك
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    إندريك لاعب ريال مدريد_1
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    إندريك لاعب ريال مدريد
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    إندريك - موهبة ريال مدريد الجديدة
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كتب - محمد القرش:

دعم لاعب ريال مدريد، إندريك، فلسطين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أنا أحب أمستردام"، مع وضع رموز تعبيرية (قلب وعلم فلسطين وتصفيق).

وانضم إندريك إلى ريال مدريد في موسم 2024/25 قادما من بالميراس البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون يورو.

للإطلاع على تفاصيل أحداث أمستردام بعد مباراة أياكس ومكابي تل أبيب بالكامل.. اضغط هنا

أندريك لاعب ريال مدريد

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فلسطين أحداث أمستردام ريال مدريد أمستردام جماهير مكابي
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