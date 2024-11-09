"أنا أحب أمستردام".. لاعب ريال مدريد يدعم فلسطين بعد أحداث هولندا

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مباراة ليل بالدوري الفرنسي

كتب - محمد القرش:

دعم لاعب ريال مدريد، إندريك، فلسطين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أنا أحب أمستردام"، مع وضع رموز تعبيرية (قلب وعلم فلسطين وتصفيق).

وانضم إندريك إلى ريال مدريد في موسم 2024/25 قادما من بالميراس البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون يورو.

للإطلاع على تفاصيل أحداث أمستردام بعد مباراة أياكس ومكابي تل أبيب بالكامل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"اشتباكات وتمزيق علم فلسطين".. ماذا حدث لمشجعي مكابي تل أبيب في هولندا؟

بينهم ميسي ومارادونا.. 40 صورة نادرة لأساطير كرة القدم