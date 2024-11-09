"أنا أحب أمستردام".. لاعب ريال مدريد يدعم فلسطين بعد أحداث هولندا
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كتب - محمد القرش:
دعم لاعب ريال مدريد، إندريك، فلسطين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام.
ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أنا أحب أمستردام"، مع وضع رموز تعبيرية (قلب وعلم فلسطين وتصفيق).
وانضم إندريك إلى ريال مدريد في موسم 2024/25 قادما من بالميراس البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون يورو.
للإطلاع على تفاصيل أحداث أمستردام بعد مباراة أياكس ومكابي تل أبيب بالكامل.. اضغط هنا
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