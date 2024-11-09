مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

1 0
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"محادثات أولية".. تقارير تكشف موقف ليفربول من التعاقد مع محمد صلاح

07:23 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 5 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اليوم السبت، عن وجود اهتمام من قبل فريق ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت صحيفة "fichajes" الإنجليزية، إن إدارة ليفربول تسعى لتقديم عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، لضم النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة ليفربول قامت بإجراء محادثات أولية مع نظيرتها بفرانكفورت، لضم عمر مرموش في الفترة المقبلة.

ويعيش عمر مرموش موسماً مميزاً رفقة فريق فرانكفورت، حيث تمكن من المساهمة في 22 هدفاً، بواقع تسجيل 13 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة، خلال 15 مباراة خاضهم في المسابقة.

وانضم عمر مرموش إلى فرانكفورت، في صيف 2023 بعد انتهاء تعاقده مع فريق فولفسبورج الألماني.

أقرأ أيضاً:

مصدر لمصراوي: محمد عبدالمنعم لن ينضم لمعسكر المنتخب المقبل

أفشة ينشر صورته مع إيهاب جلال.. ويعلق: "وحشتني"

ليفربول عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الألماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شاهد هدف جمال موسيالا الخيالي مع البايرن في مرمى سانت باولي (فيديو)

إعلان

إعلان

موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"
أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24