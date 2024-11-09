مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

1 0
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

الرباط الصليبي يضرب لاعب ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

07:02 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ريال مدريد يجدد عقد البرازيلي إيدير ميليتاو
  • عرض 10 صورة
    ميليتاو
  • عرض 10 صورة
    ميليتاو وزوجته ووالدته وابنته
  • عرض 10 صورة
    ميليتاو وزوجته الحالية
  • عرض 10 صورة
    ميليتاو مع زوجته السابقة وابنته (1)
  • عرض 10 صورة
    ميليتاو مع زوجته السابقة وابنته (1)
  • عرض 10 صورة
    ميليتاو مع زوجته السابقة وابنته (2)
  • عرض 10 صورة
    ميليتاو وزوجته السابقة (3)
  • عرض 10 صورة
    ميليتاو وزوجته السابقة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضربة قوية قبل مواجهة ليفربول في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ريال مدريد إصابة المدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع تلف في الغضروف المفصلي لساقه اليمنى.

وجاء هذا التشخيص عقب العديد من الفحوصات من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، مع تحديد موعد خلال الأيام المقبلة من أجل التدخل الجراحي.

وتعرض البرازيلي للإصابة في مباراة فوز ريال مدريد على أوساسونا اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وخرج ميليتاو في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الثاني، ودخل راؤول أسنسيو بدلا منه.

ويلاقي ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر.

اقرأ أيضًا:

بينهم ميسي ومارادونا.. 40 صورة نادرة لأساطير كرة القدم

تقارير تكشف موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

ريال مدريد ميليتاو ليفربول أوساسونا الدورى الاسبانى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"محادثات أولية".. تقارير تكشف موقف ليفربول من التعاقد مع محمد صلاح

إعلان

إعلان

موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"
أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24