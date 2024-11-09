غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مباراة ليل بالدوري الفرنسي

كتب - محمد القرش:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضربة قوية قبل مواجهة ليفربول في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ريال مدريد إصابة المدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع تلف في الغضروف المفصلي لساقه اليمنى.

وجاء هذا التشخيص عقب العديد من الفحوصات من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، مع تحديد موعد خلال الأيام المقبلة من أجل التدخل الجراحي.

وتعرض البرازيلي للإصابة في مباراة فوز ريال مدريد على أوساسونا اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وخرج ميليتاو في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الثاني، ودخل راؤول أسنسيو بدلا منه.

ويلاقي ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر.

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