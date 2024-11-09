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تقارير تكشف موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

07:00 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 5 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم السبت، استعداد محمد صلاح لمناقشة كافة العروض المقدمة له للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "Football Insider" الإنجليزية، أن صلاح لديه الاستعداد لمناقشة كافة العروض المقدمة له للرحيل عن الريدز، قبل شهرين من بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025.

وأشارت الصحيفة، أن النجم المصري يعد هدفاً للعديد من أندية الدوري السعودي، حيث سبق وأن دخل اتحاد جدة السعودي في مفاوضات للتعاقد مع محمد صلاح.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول في يونيو 2025، مما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

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