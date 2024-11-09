راحة 3 أيام للاعبي الزمالك قبل السفر إلى ليبيا

زياد الباسل مع الفريق الاول للزمالك

كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسفر إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل لمواجهة النصر الليبي وديا.

وتقام المباراة في مهرجان اعتزال الدولي الليبي خالد حسين يوم الجمعة المقبل.

وقرر المدير الفني للزمالك، جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة 3 أيام قبل السفر، على أن يبدأ الاستعداد لمباريات الدوري الممتاز عقب العودة للقاهرة.

وستشهد المباراة غياب زيزو للإصابة، بجانب اللاعبين الدوليين المنضمين لقائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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