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لاعب ريال مدريد يسجل رقماً تاريخياً في مباراة الفريق أمام أوساسونا

06:35 م السبت 09 نوفمبر 2024

لاعبي ريال مدريد

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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من تحقيق الفوز على حساب نظيره أوساسونا، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة ريال مدريد وأوساسونا، مشاركة المدافع الإسباني الشاب راؤول أسينسيو، الذي نجح في صناعة الهدف الثاني لريال مدريد والذي سجله النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

وكان أسينسيو شارك في الشوط الأول، بدلاً من اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض للإصابة وغادر أرضية الملعب.

ونجح أسنسيو في تسجيل رقماً تاريخياً في مباراة اليوم، حيث أصبح ثالث أصغر مدافع إسباني، يصنع هدفاً لصالح ريال مدريد في الدوري الإٍسباني منذ موسم "2013-2014"، بعمر 21 عاماً و270 ويماً، خلف كلاً من داني كارفاخال الذي ساهم في صناعة هدف بعمر 21 عاماً و246 يوماً وميجيل جوتيريز بعمر 19 عاماً و290 يوماً.

لاعبو ريال مدريد

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