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فانتازي.. ارتفاع سعر 3 لاعبين من مانشستر يونايتد اليوم

06:35 م السبت 09 نوفمبر 2024

برونو فيرنانديز وأونانا وإيركسن وهويلند لاعبي اليو

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كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم السبت، سعر 3 لاعبين من مانشستر يونايتد، أليخاندرو جارناتشو وبرونو فرنانديز وأندريه أونانا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 9 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

سيب فان دن بيرج (برينتفورد) 4.1 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.3 مليون جنيه إسترليني

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) 5.1 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 8.4 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوت فورست) 6.6 مليون جنيه إسترليني

ماتز سيلس (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كاي هافرتز (أرسنال) 8 مليون جنيه إسترليني

دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

عبد الفتاح (ليستر) 5.3 مليون جنيه إسترليني

أوليفر سكيب (ليستر) 4.8 مليون جنيه إسترليني

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6.3 مليون جنيه إسترليني

نيكو ويليامز (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني

بن بريريتون دياز (ساوثامبتون) 5 مليون جنيه إسترليني

فانتازي الدوري الإنجليزي أونانا جارناتشو برونو فيرنانديز
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