"إذا تطلب الأمر سأفعل ذلك مجددًا".. هل يتحدى رياض محرز جماهير أهلي جدة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر النجم الجزائري بصفوف أهلي جدة السعودي، رياض محرز غير مكترثاً بالانتقادات التي طالته من الجماهير ووسائل الإعلام بعد انتشار مقطع فيديو له هو وزميله الإيفواري فرانك كيسيه يلعبون الكرة بملعب خماسي وقيل إن المباراة كانت فجرًا.

الأهلي كان قد فاز مساء أمس الجمعة بثنائية نظيفة على ضيفه الرائد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي ليوجه الصحافيين ووسائل الإعلام السؤال لمحرز عن اتهامه بلعب كرة خماسي فجرًا ليرد بقوله: "هل تظنون أنني مجنوناً لألعب في الفجر؛ المباراة كانت مساءً وليست فجرًا وكانت يوم إجازتي مع أصدقائي".

وهو التصريح الذي عرضه لانتقادات أكثر من جماهير ناديه في إشارة منهم إلى عدم اكتراثه بالأمر لتظهر تصريحات جديدة للاعب الجزائري الدولي ببرنامج "دورينا غير" على قناة SSC السعودية: "لا أفهم ماهي المشكلة لقد كان ذلك يوم إجازتي ومع أصدقائي وإذا تطلب الأمر في كل مرة سألعب من دون مشكلة وليس لدي الكثير لأقوله حول هذا الأمر".

وكان رياض محرز قد انضم لصفوف الأهلي في موسم 23/24 قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ 33 عاماً بقميص الأهلي بالموسم الجاري 2024/25 في 15 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 لزملائه.

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