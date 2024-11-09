"قيمته 20 مليون وحدث اجتماع بالفعل ".. عرض تركي لضم محمد صلاح بالانتقالات الصيفية

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مباراة ليل بالدوري الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن استعدادا مسؤولو نادي جالاتا سراي التركي لتقديم عرض لضم النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة fotomac التركي اليوم السبت أن مسؤولي نادي جالاتا سراي يخططون لتقديم عرض تصل قيمته 20 مليون يورو سنويًا لضم اللاعب صاحب الــ32 عاماً.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن مسؤولي النادي التركي كانوا قد عقدوا اجتماعًا تمهيديًا مع رامي عباس وكيل محمد صلاح لاستطلاع موقفهم من الصفقة.

وينتهي عقد اللاعب مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/2025؛ إذ لم يتفاوض مسؤولي الريدز معه لتجديد التعاقد.

وكان محمد صلاح قد انضم لصفوف ليفربول في عام 2017 قادمًا من صفوف روما.

اقرأ أيضًا:

أبناء المشاهير.. عمر سيد معوض رفض الأهلي في البداية لأجل وادي دجلة.. وينتظره تجربة احترافية استثنائية

"الأقل تقييماً".. ماذا قدّم شيكابالا بقميص الزمالك أمام سموحة؟