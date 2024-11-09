موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لظهور جديد مع فريق ليفربول ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز السادس بـ 18 نقطة.



وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عاماً خلال الموسم الجاري بـ 16 مباراة؛ حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلهم في مختلف المسابقات.

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