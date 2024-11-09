مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

01:03 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لظهور جديد مع فريق ليفربول ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز السادس بـ 18 نقطة.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عاماً خلال الموسم الجاري بـ 16 مباراة؛ حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلهم في مختلف المسابقات.

اقرأ أيضًا:
"الأقل تقييماً".. ماذا قدّم شيكابالا بقميص الزمالك أمام سموحة؟

ناصر منسي.. استمر في الزمالك بهدفه أمام الأهلي.. وأصبح هدافًا للفريق

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي موعد مباراة ليفربول القناة الناقلة لمباراة ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قيمته 20 مليون وحدث اجتماع بالفعل ".. عرض تركي لضم محمد صلاح بالانتقالات الصيفية

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا