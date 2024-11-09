"ستظل فلسطين حرة".. حكيم زياش يعلق على أحداث هولندا

كتبت-هند عواد:

علق المغربي حكيم زياش لاعب جالطة سراي التركي، على أحداث هولندا، التي شهدت اشتباكات بين مشجعي مكابي تل أبيب وإياكس أمستردام، على هامش مباراة فريقهما في الدوري الأوروبي.

ونشر زياش مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلق: "عندما لا يتعلق الأمر بالنساء والأطفال يفرون مسرعين، وستظل فلسطين حرة".

وظهر جماهير فريق مكابي تل أبيب في مقاطع فيديو عبر "إكس"، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية في محيط المعلب، وظهرت جماهير أخرى تتحدث باللهجة المغربية، وهم يجبرون جماهير مكابي للهتاف "الحرية لفلسطين".

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