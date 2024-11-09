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20 صورة تجمع بين كريستيانو رونالدو وجورجينا في الملاعب السعودية

04:08 ص السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 35 صورة
  • عرض 35 صورة
    جورجينا من ملعب النصر
  • عرض 35 صورة
    جورجينا بقميص النصر
  • عرض 35 صورة
    جورجينا صديقة رونالدو
  • عرض 35 صورة
    جورجينا بقميص النصري السعودي
  • عرض 35 صورة
    جورجيا بقميص النصر السعودي
  • عرض 35 صورة
    جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو
  • عرض 35 صورة
    جورجينا تحكل العلم السعودي
  • عرض 35 صورة
    جورجينا من ملعب الأول بارك
  • عرض 35 صورة
    رونالدو من تقديم رونالدو لاعباً للنصر السعودي
  • عرض 35 صورة
    جورجينا ورونالدو من حفل التقديم
  • عرض 35 صورة
    رونالدو وجورجينا 1 (1)
  • عرض 35 صورة
    حفل تقديم رونالدو لاعباً في النصر السعودي
  • عرض 35 صورة
    جورجينا ونجل رونالدو
  • عرض 35 صورة
    رونالدو وجورجينا 1
  • عرض 35 صورة
    حفل تقديم رونالدو لاعباً في النصر السعودي (1)
  • عرض 35 صورة
    جورجينا صديقة رونالدو (1)
  • عرض 35 صورة
    رونالدو من تقديم رونالدو لاعباً للنصر السعودي (1)
  • عرض 35 صورة
    جورجينا ورونالدو
  • عرض 35 صورة
    رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    رونالدو وجورجينا يقضيان عطلتهما في إسبانيا (24)
  • عرض 35 صورة
    رونالدو وجورجينا يقضيان عطلتهما في إسبانيا (1)
  • عرض 35 صورة
    رونالدو وجورجينا يقضيان عطلتهما في إسبانيا (4)
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 35 صورة
    رونالدو وجورجينا وأبنائهم
  • عرض 35 صورة
    رونالدو وجورجينا
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كتب - يوسف محمد:

تمكنت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، من أن تصبح واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في العالم خلال السنوات الماضية.

وساهم النجم البرتغالي، في تغيير حياة جورجينا، بعدما جعلها واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، كما أنها أصبحت واجهة دعائية للكثير من الشركات العالمية.

ولعبت الصدفة دوراً كبيراً، في تكوين أحد أعظم قصص الحب في تاريخ كرة القدم، التي جمعت بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز، وبدأت العلاقة بينهما حينما التقى بها رونالدو في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به في إسبانيا، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

ودائماً ما تظهر جورجينا رودريجيز رفقة النجم البرتغالي، في مختلف المحافل والمباريات المختلفة التي يخوضها رونالدو، كما أنها تكون حاضرة دائماً في مختلف الاحتفالات التي يحضرها الأسطورة البرتغالية.

وتتنقل جورجينا رفقة رونالدو، في أي نادي أو أي دوري ينتقل إليه حول العالم، حرصاً منها على أن تكون الداعم الأول للنجم البرتغالي بشكل دائم ومستمر.

وحرصت جورجينا رودريجيز على التواجد في المملكة العربية السعودية، لتكون بجوار النجم البرتغالي بعد توقيعه للنصر السعودي في يناير 2024.

وظهرت جورجينا رودريجيز رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حفل تقديمه لاعباً لنادي النصر السعودي، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

ولفتت جورجينا الأنظار إليها، في أكثر من مرة بالملاعب السعودية، خلال تواجدها لدعم النجم البرتغالي، في اللقاءات التي يخوضها رفقة الفريق النصر في مختلف البطولات.

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