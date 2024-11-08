ساديو ماني يُعيد النصر لطريق الفوز بالدوري السعودي على حساب الرياض

20 صورة تجمع بين كريستيانو رونالدو وجورجينا في الملاعب السعودية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعاد النجم السنغالي بصفوف النصر ساديو ماني فريقه لطريق الانتصارات مرة أخرى على حساب نظيره الرياض.

النصر فاز بهدف نظيف على مستضيفه الرياض خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وسجل ساديو ماني هدف اللقاء بعد مرور 41 دقيقة بعدما وصلته كرة عرضية من يمين الملعب داخل منطقة جزاء فريق الرياض أسكنها الشباك.

النصر كان تعادل في الجولة التاسعة بالدوري السعودي بهدف لمثله أمام الهلال بعدما تعادل في الجولة الثامنة بثلاثية مع مستضيفه الخلود.

ورفع فريق النصر رصيده بعد الفوز إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني و 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وتوقف رصيد فريق الرياض عقب الخسارة عند النقطة 14 في المركز السابع بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز السادس.

وخاض اللاعب السنغالي الدولي بقميص النصر بالموسم الجاري 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها بمختلف البطولات.

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