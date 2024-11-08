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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام ليلة الجمعة اشتباكات مع مشجعي نادي مكابي تل أبيب على هامش حضورهم مباراة فريقهم مع فريق العاصمة أياكس بالدوري الأوروبي.

ولكن اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة على الضيوف مكابي تل أبيب لم تنتهِ بعد صافرة حكم اللقاء.

ولكن البداية كنت حين وصلت مشجعوا نادي مكابي تل أبيب إلى أمستردام؛ حيث أخذوا يمزقون الأعلام الفلسطينية الموجودة على المنازل والمحال بالمدينة بجانب الهتافات المعادية لفلسطين خلال مسيراتهم بالشوارع.

وهو ما نشب عنه مشادات مع مناصري القضية الفلسطينية بشوارع أمستردام مع مشجعي مكابي تل أبيب.

ولكن هذه لم تكن المشهد الوحيد للضيوف بل قام بعض الأشخاص من جماهير مكابي تل أبيب ممن كانوا يرتدون الملابس السوداء بالاعتداء بقضيب حديدي على سيارة أجرى.

وحسبما أوردت "ديلي ميل" البريطانية فأن ذلك أدى إلى وقوع اشتباكات أخرى بينهم وسائقي سيارات الأجرة.

واستمرت أعمال الشغب حتى مع بداية اللقاء؛ إذ عمد جمهور مكابي تل أبيب إلى إطلاق صافرات الاستهجان خلال دقيقة صمت على القتلى في الفيضانات التي ضربت إقليم فالنسيا الإسباني وفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

ومع اشتعال حدة الاشتباكات والضجة التي صاحبتها أعلنت حكومة الكيان الصهيوني أنها سترسل طائرتين لإعادة مشجعي مكابي من هولندا، حسبما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

قبل أن يعود أدرعي ويُعلن:" بناء على تعليمات المستوى السياسي تقرر عدم ارسال بعثة من جيش الدفاع إلى أمستردام".

ومن جانبها فتحت الشرطة الهولندي تحقيقًا موسعًا؛ إذ أعلنت اعتقالها 62 شخصًا.

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