لاعب الأخدود السعودي يكشف "لمصراوي" خطته للانضمام لمنتخب مصر وتطلعاته في المستقبل

20 صورة تجمع بين كريستيانو رونالدو وجورجينا في الملاعب السعودية

حوار - محمد القرش:

يوجد عدد من اللاعبين المصريين المميزين في أندية الخليج العربي، لكن لا تعرف عنهم الجماهير المصرية شيئا.

وواحد من هؤلاء اللاعبين هو كريم أشرف لاعب نادي الهلال السابق والأخدود السعودي الحالي.

وحرص "مصراوي" على محاورة كريم أشرف لمعرفة آخر أخباره وتطورات مشواره مع فريق الأخدود، وجاء الحوار كالتالي:

هل تحدث معك المدرب الكرواتي عند انضمامك للفريق، وماذا قال لك؟

"عندما أتيت إلى الفريق استقبلني المدرب الكرواتي استيبان توماس بشكل رائع وقدم لي النصائح، واسعى للظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة".

كيف استفدت من التواجد مع فريق الاخدود حتى الآن؟

"استفدت من تواجدي في منظومة الأخدود، وتعلمت الكثير من اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق، واتمنى أن أكون إضافة لهذا الفريق الكبير".

كيف تفكر في مستقبلك خلال الفترة المقبلة؟

"لا أفكر في أي شيء الآن سوى خدمة نادي الأخدود والظهور بشكل جيد مع الفريق، بعد عودتي من الإصابة خلال أسبوعين".

هل تخطط وتفكر في الانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي، وكيف يمكنك ذلك؟

"شرف كبير لي أن انضم للمنتخب الأولمبي، لكن الآن تركيزي بالكامل مع الأخدود، للظهور بشكل يؤهلني للانضمام إلى المنتخب".

هل ندمت على الرحيل من الهلال والانضمام إلى الاخدود؟

"كان شرفي لي تمثيل أكبر نادي في آسيا، وحابب أشكر جماهير الهلال اللي دايما كانت بتدعمني، لكني فضلت أن أخوض تجربة جديدة".

في رأيك، ما سبب تفوق الأهلي على الأندية العربية الكبرى وتحديدا السعودية، رغم فوارق القيمة التسويقية؟

"الأهلي من الأندية العربية الكبيرة وله شعبية في مصر والوطن العربي، ودائما ما يُطلب من الفريق الجماهيرية الكبيرة تحقيق الفوز والبطولات".

الجدير بالذكر أن كريم أشرف انضم إلى نادي الأخدود في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الهلال السعودي تحت 21 عاما.

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