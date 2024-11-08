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وفاة رشيد مخلوفي أحد أساطير الكرة الجزائرية

08:51 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اللاعب رشيد مخلوفي
  • عرض 5 صورة
    اللاعب رشيد مخلوفي
  • عرض 5 صورة
    اللاعب رشيد مخلوفي
  • عرض 5 صورة
    اللاعب رشيد مخلوفي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُوفيّ مساء اليوم الجمعة أحد أساطير كرة القدم بالجزائر اللاعب رشيد مخلوفي عن عمر يُناهز الـ 88 سنة.

وبرز نجم الراحل الذي وُلد عام 1936 في فترة الخمسينيات والستينيات بالقرن الماضي؛ إذ كان ينشط في مركز الهجوم.

بداية بزوغ الراحل رشيد مخلوفي كانت مع فريق سانت إيتان الفرنسي قبل أن ينضم فريق جبهة التحرير الوطني الذي تشكّل من لاعبين جزائريين محترفين لدعم الثورة الجزائرية وتوعية العالم بقضية الاستقلال.

وشارك اللاعب الراحل بقميص منتخب الجزائر في سنوات الاستقلال الأولى.

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