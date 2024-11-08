كتب - محمد القرش:

حصد الجناح المصري، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أكتوبر الماضي.

وخلال شهر أكتوبر خاض صلاح 6 مباريات مع ليفربول بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 6 أهداف (3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة).

وقال صلاح بعد استلام الجائزة: "إنه شعور رائع عندما يتألق الفريق ويفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي".

وأضاف: "لا أعتقد أنني سأكون سعيدا إذا كنت ألعب جيدا والفريق لا يفوز، والشيء الأكثر أهمية هو الاستمرار على هذا النحو ونأمل أن نستمر في الفوز بالمباريات".

وعن أفضل لحظة له في شهر أكتوبر، أوضح: "مباراة تشيلسي عندما سجل كيرتس جونز، لأنني مررت له تمريرة جيدة وهذا شيء كنا نتدرب عليه كثيرا".

وتحدث صلاح عن وصوله إلى المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي، إنه شيء أعمل بجد من أجله".

مباريات صلاح في شهر أكتوبر 2024

ليفربول ضد بولونيا - دوري أبطال أوروبا - هدف واسيست

ليفربول ضد كريستال - الدوري الإنجليزي - دون مساهمات

ليفربول ضد تشيلسي - الدوري الإنجليزي - هدف واسيست

ليفربول ضد لايبزيج - دوري أبطال أوروبا - اسيست

ليفربول ضد أرسنال - الدوري الإنجليزي - هدف

ليفربول ضد برايتون - كأس كاراباو - دون مساهمات

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