بالمر وجوتا.. آخر تطورات إصابة نجوم فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 11

كتب - محمد القرش:

تحدث عدد من مدربي الدوري الإنجليزي عن الحالة الصحية لأبرز لاعبيهم في المؤتمرات الصحفية التي أقيمت اليوم الجمعة، قبل بدء الجولة الحادية عشر من فانتازي البريميرليج.

وقدم المدير الفني لتشيلسي، إنزو ماريسكا، آخر الأخبار عن لياقة كول بالمر قبل مباراة ديربي لندن ضد آرسنال في الجولة الحادية عشر.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "كول بالمر تحسنت حالته الصحية ولا يزال أمامنا يومان للاستعداد للمباراة، نأمل أن نتمكن من إشراكه في التدريبات على الأقل يوم السبت ثم نتخذ القرار".

وفي فريق برايتون، عاد جواو بيدرو إلى التدريبات وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة يوم السبت ضد مانشستر سيتي.

وأوضح ميكيل أرتيتا آخر المستجدات بشأن رباعي أرسنال في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة تشيلسي.

وحول إمكانية مشاركة ديكلان أمام البلوز، قال ميكيل: "يجب أن أكون غامضًا للغاية بشأن هذا الأمر لأنه لا يوجد وضوح بشأن ما إذا كان سيكون لائقًا للمشاركة أم لا".

وكانت أحد الأمور الإيجابية التي يمكن أخذها من مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع هو ظهور مارتن أوديجارد، الذي دخل كبديل في نهاية مباراة إنتر ميلان.

وأخيرًا، سُئل المدرب الإسباني عن حالة كاي هافيرتز وميكيل ميرينو بعد خروجهما من مباراة إنتر، وأوضح: "يتعين علينا الانتظار حتى الغد لنرى كيف سيتفاعلون، حيث تعرض كاي لإصابة بالغة ولم يتمكن من مواصلة اللعب، أما ميكيل، في اليوم السابق لم يكن في حالة جيدة وقررنا استبداله في الشوط الثاني".

وتحدث مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، عن حالة المدافع روميرو قائلا: "سنرى كيف ستسير الأمور مع كريستيان، سيتدرب اليوم وغدًا وسنتخذ القرار بشأنه بعد ذلك".

وأكد آرني سلوت غياب ديوجو جوتا عن المباراة المقبلة ضد أستون فيلا، حيث قال: "نتوقع عودته في الأسابيع الأولى بعد فترة التوقف الدولي".

وعن طبيعة إصابة جوتا، أضاف سلوت: "أقول دائمًا في هولندا إن هناك خصوصية في هذا الأمر ولا أعرف كيف تسير الأمور هنا، وكما قلت للتو، سيعود بعد أسبوع أو أسبوعين من فترة التوقف الدولي".

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