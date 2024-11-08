صلاح ضمنهم.. أكثر 5 لاعبين شراءً وبيعا قبل الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

تبدأ الجولة 11 من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت 9 نوفمبر، وشهد هذا الأسبوع تغيرات كبيرة في نسبة ملكية أبرز لاعبي البريميرليج نظرا لمستواهم وادائهم خلال الفترة الماضية.

وشهدت قائمة الأكثر شراء للجولة 11 من الدوري الإنجليزي تواجد محمد صلاح في المركز الثاني بـ 301,048 ألف مدرب جديد، خلق المتصدر كريس وود صاحب الـ 398,672 ألف مدرب.

وشملت قائمة الأكثر مبيعا لاعب مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، بجانب لويس دياز وواتكينز مهاجم أستون فيلا.

أكثر 5 لاعبين شراء

1.كريس وود (نوتنجهام) - 398,672 ألف مدرب

2.محمد صلاح (ليفربول) - 301,048 ألف مدرب

3.أولا آينا (نوتنجهام) - 283,028 ألف مدرب

4.سولانكي (توتنهام) - 279,689 ألف مدرب

5.مبيومو (برينتفورد) - 197,920 ألف مدرب

أكثر 5 لاعبين مبيعا

1.إيرلينج هالاند (السيتي) - 359,218 ألف مدرب

2.لويس دياز (ليفربول) - 249,130 ألف مدرب

3.واتكينز (أستون فيلا) - 212,842 ألف مدرب

4.فان دي فين (توتنهام) - 182,526 ألف مدرب

5.هافيرتز (أرسنال) - 170,816ألف مدرب

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