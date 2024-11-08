كل ما تريد معرفته عن الجولة 11 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أوشكت الجولة 11 من فانتازي الدوري الإنجليزي على البداية، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة التي تبدأ غدا السبت.

وتُغلق نافذة انتقالات الأسبوع الحادي عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر:

فانتازي.. صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 11 من الدوري الإنجليزي

اختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيل للجولة الحادية عشر، يمكن للمدربين الاختيار من بينهم قبل غلق نافذة الانتقالات يوم السبت المقبل في تمام الساعة 3.30 عصرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من هو أفضل كابتن للجولة 11 بالدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

تقدم لجنة خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي التابعة للكشافة، أفكارها حول من يجب أن يكون قائدًا في الجولة 11 قبل الموعد النهائي يوم السبت في الثالثة والنصف مساء بتوقيت مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. ايقاف 4 لاعبين و23 مهددين قبل الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي

تبدأ الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر، بمباراة برينتفورد وبورنموث.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صلاح ضمنهم.. أكثر 5 لاعبين شراءا وبيعا قبل الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي

تبدأ الجولة 11 من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت 9 نوفمبر، وشهد هذا الأسبوع تغيرات كبيرة في نسبة ملكية أبرز لاعبي البريميرليج نظرا لمستواهم وادائهم خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالمر وجوتا.. آخر تطورات إصابة نجوم فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 11

تحدث عدد من مدربي الدوري الإنجليزي عن الحالة الصحية لأبرز لاعبيهم في المؤتمرات الصحفية التي أقيمت اليوم الجمعة، قبل بدء الجولة الحادية عشر من فانتازي البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

برونو فيرنانديز نجم الجولات المقبلة في فانتازي الدوري الإنجليزي

يقارن كشاف فانتازي الدوري الإنجليزي بين أداء نجم مانشستر يونايتد وزملاءه في الفريق ولاعبي خط الوسط الأكثر تهديفًا قبل ثلاث مباريات مقبلة من نوع خاص.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينهم جفارديول.. أفضل 5 لاعبين للجولة الحادية عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي

يرشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي 5 لاعبين يمكنهم تحقيق عوائد دفاعية أو هجومية ضخمة خلال مواجهات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. كيف تتعامل مع لاعبي نوتنجهام قبل جدول مباريات صعب في الدوري الإنجليزي؟

يقوم كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي بالحديث عن ما يجب فعله مع أبرز لاعبي نوتنجهام فورست، الذين من المقرر أن يخوضوا سلسلة صعبة من مباريات البريميرليج خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي تُفعل خاصية "Wildcard".. شاهد الفريق

استخدمت كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، سام بونفيلد، خاصية الوايلد كارد الخاصة بها، قبل الجولة الحادية عشر من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي القبل الجولة 11 من الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر لاعب مانشستر سيتي، جوسكو جفارديول، قبل الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا