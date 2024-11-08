"لعب في الثمانينيات واقترب من شراء رينجرز".. حكاية دونالد ترامب مع كرة القدم

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كتبت-هند عواد:

كانت مشاركة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، مع فريق نيوجيرسي جنرالز في دوري كرة القدم الأمريكية، في الثمانينيات، سببا في ارتباطه بكرة القدم.

عام 2012، كان ترامب جادا بشأن شراء نادي رينجرز الاسكتلندي، عندما كان النادي يمر بأزمة مالية، تسببت في هبوطه إلى الدرجة الرابعة، وفقا لصحيفة "daily star".

دونالد ترامب، لديه أصول اسكتلندية تعود إلى والدته ماري آن ماكلويد، تنحدر من مقاطعة روس شاير، وفي ذلك الوقت ترامب كان يسعى لأول مشروع له لبناء ملعب جولف في اسكتلندا.

وقال مصدر مقرب من ترامب لصحيفة بريس آند جورنال في ذلك الوقت: "لقد نظرنا بجدية إلى الأمر وابتعدنا. لم يكن الأمر منطقيًا بالنسبة لنا، على الرغم من كونهم ناديًا رائعًا. نأمل أن يتدخل شخص ما ويبني الفريق مرة أخرى".

وفي عام 2015، أثناء حملة ترامب الانتخابية لوالايته الأول للولايات المتحدة، ترددت شائعات عن اهتمامه بشراء عملاق كرة القدم الكولومبي أتليتيكو ناسيونال، لكنه لم يكتمل بسبب تركيزه على حياته السياسية.

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