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"يشعر بالراحة".. المدير الرياضي لفرانكفورت يعلق على إمكانية رحيل مرموش عن الفريق

02:25 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

عمر مرموش

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كتب - يوسف محمد:

علق ماركو كروش المدير الرياضي لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، على إمكانية رحيل النجم المصري عمر مرموش عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كروش، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية: "أعتقد أن عمر مرموش يشعر بالراحة معنا داخل الفريق".

وأضاف: "لا يجب أن نناقش دائماً ما يحدث في فترة الانتقالات أو الصفقات التي يمكن أن يتعاقد معها الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية إلى اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بالتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي والعملاق البافاري بايرن ميونخ.

وشارك عمر مرموش خلال الموسم الحالي رفقة فرانكفورت في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

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عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الألماني ماركو كروش ليفربول
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