"في الدوري الأوروبي".. مرموش مرشح لجائزة جديدة مع فرانكفورت

كتب - يوسف محمد:

تصدر نجم منتخب ونادي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بهدف الجولة الرابعة ببطولة الدوري الأوروبي، عن هدفه في مرمى فريق سلافيا براج التشيكي أمس.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الاوروبي، عن قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة هدف الجولة الرابعة بالبطولة.

ويتنافس مرموش للحصول على الجائزة مع كلا من، يونس أكجون لاعب جالاتا سراي التركي، وإريك ماركوس لاعب فريق لودوجوريتس رازجراد البلغاري وتورال بايراموف لاعب كارباج أجدام.

وقاد مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت، للفوز على حساب نظيره سلافيا براج التشيكي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ببطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز مرموش فوز فريقه في اللقاء، في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى هدفين، أحرزهما خلال 4 مباريات خاضهم بالمسابقة هذا الموسم.

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