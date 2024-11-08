اشتباكات في مباراة كرة قدم بهولندا بعد تمزيق علم فلسطين من جماهير فريق إسرائيلي

كتبت-هند عواد:

شهد محيط ملعب يوهان كرويف الذي استضاف مباراة إياكس أمستردام ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، مساء أمس اشتباكات بين جماهير الفريق الإسرائيلي ومجموعة من الأشخاص في الخارج.

ووصلت هذه الاشتباكات إلى ملعب يوهان كرويف، وقامت بعض الجماهير بإلقاء الكراسي على مشجعي فريق مكابي تل أبيب، وفقا لمحطة تلفزيون أمستردام (إيه.تي.5).

وزعمت صحف إسرائيلية، أن الاعتداءات طالت عددا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

ولكن أظهرت مقاطع فيديو عبر موقع التغريدات "إكس"، جماهير فريق مكابي تل أبيب، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية في محيط المعلب، وظهرت جماهير في مقاطع فيديو أخرى، وهم يجبرون جماهير مكبي للهتاف "الحرية لفلسطين".

وفاز إياكس أمستردام على مكابي تل أبيب الإسرائيلي، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الرابعة بالدوري الأوروبي.

الجواب : مشجعو فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل.

عندما بدأوا بمهاجمة واجهات البيوت وانزال الإعلام الفلسطينية من عليها. pic.twitter.com/4oDMJpxJ6q — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

🔴🔴🔴🔴عاجل من امستردام



مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب يتعرضون للضرب والسحل في شوارع امستردام الهولندية . pic.twitter.com/Y0erhOoL4V — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

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