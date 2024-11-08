مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
المصري

المصري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
15:00
أوساسونا

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

اشتباكات في مباراة كرة قدم بهولندا بعد تمزيق علم فلسطين من جماهير فريق إسرائيلي

10:39 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

الاعتداء على جماهير مكابي تل أبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شهد محيط ملعب يوهان كرويف الذي استضاف مباراة إياكس أمستردام ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، مساء أمس اشتباكات بين جماهير الفريق الإسرائيلي ومجموعة من الأشخاص في الخارج.

ووصلت هذه الاشتباكات إلى ملعب يوهان كرويف، وقامت بعض الجماهير بإلقاء الكراسي على مشجعي فريق مكابي تل أبيب، وفقا لمحطة تلفزيون أمستردام (إيه.تي.5).

وزعمت صحف إسرائيلية، أن الاعتداءات طالت عددا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

ولكن أظهرت مقاطع فيديو عبر موقع التغريدات "إكس"، جماهير فريق مكابي تل أبيب، وهم يمزقون الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ الأبنية في محيط المعلب، وظهرت جماهير في مقاطع فيديو أخرى، وهم يجبرون جماهير مكبي للهتاف "الحرية لفلسطين".

وفاز إياكس أمستردام على مكابي تل أبيب الإسرائيلي، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الرابعة بالدوري الأوروبي.

جماهير-مكابي-تل-أبيب

اقرأ أيضًا:

مأذون.. تعليق مثير لميدو بشأن مباراة الأهلي وزد

فريق إسرائيلي علم فلسطين أمستردام هجوم أمستردام هولندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"في الدوري الأوروبي".. مرموش مرشح لجائزة جديدة مع فرانكفورت

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح