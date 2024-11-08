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"بعد هدفه في سلافيا براج".. أرقام عمر مرموش رفقة فرانكفورت هذا الموسم

11:06 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

عمر مرموش

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة الفريق في مختلف البطولات.

ونجح عمر مرموش، في قيادة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لتحقيق الفوز أمس على حساب نظيره سلافيا براج التشيكي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الرابع ببطولة الدوري الأوروبي.

وخاص مرموش خلال الموسم الحالي، 15 مباراة رفقة فريق فرانكفورت في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

ويعد مرموش هو ثاني هدافي الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 10 أهداف، بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الأول هاري كين صاحب ال 11 هدف في المسابقة.

كما يعد مرموش هو ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في البطولات الأوروبية خلال الموسم الحالي، برصيد 22 مساهمة تهديفية خلف النجم الإنجليزي هاري كين صاحب الـ 25 مساهمة خلال الموسم الحالي.

عمر مرموش فرانكفورت الألماني آينتراخت فرانكفورت الألماني الدوري الأوروبي
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