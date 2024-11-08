نجم مان سيتي أنقذ فريقه.. 10 صورلنجوم ارتدوا قفاز حارس المرمى في لحظات خطيرة

كتب- وائل توفيق:

ارتدى كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي القفازات لتصدي ركلة حرة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا. كانت هذه لحظة لا تُنسى بالنسبة للجماهير منذ خمس سنوات.

نستعرض أبرز 10 وقفوا حراس مرمى في مباريات مختلفة:

خوسيه إنريكي – ليفربول

عندما حصل بيبي رينا على البطاقة الحمراء المباشرة بعد أن وجه ضربة بالرأس إلى جيمس بيرش لاعب نيوكاسل يونايتد، اضطر الظهير الأيسر خوسيه إنريكي إلى الذهاب إلى المرمى في آخر 13 دقيقة في أول عودة له إلى سانت جيمس بارك منذ تركه في الصيف السابق للانضمام إلى ميرسيسايد.

أوليفييه جيرو – ميلان

ربما يكون مهاجم آرسنال السابق أوليفر جيرو معروفًا بتسجيله للأهداف، لكنه بدا قادرًا أيضًا على التصدي للكرات. فبعد أن حل بديلًا للمهاجم مايك مايجان الذي طُرد، نجح جيرو في التصدي لسلسلة من الكرات ليساعد فريقه على الفوز 1-0. وقد تم اختياره ضمن فريق الأسبوع في الدوري الإيطالي بسبب أدائه.

سيرج أورييه (ساحل العاج)

ورغم أن سيرج أورييه لم يكن في مرمى المنتخب إلا في الثواني الأخيرة من المباراة، إلا أنه كان يؤدي دوره من أجل بلاده. نجح أورييه في ضمان تعادل منتخب بلاده 2-2 في مباراته بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

روبي سافاج – ديربي

تحمل روبي سافاج ساعة كاملة من اللعب كحارس مرمى. لقد وضع سافاج، قائد فريق ديربي، كل ما في وسعه وقام بالعمل الشاق من أجل فريقه. لقد واجه ركلة جزاء مرت فوق العارضة، لكن الويلزي أهدر هدفين في النهاية وخسر 4-1 أمام ريدينغ.

فيل جاجيلكا (شيفيلد يونايتد)

لم يقف جاجيلكا في المرمى مرة واحدة فقط - بل كان عليه أن يفعل ذلك مرتين. مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد ميلوول حيث استقبل هدفًا واحدًا فقط، ومرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث حافظ على نظافة شباكه ضد فريق أرسنال القوي. وفي المباراتين فاز فريقه، مما أثبت أنه لم يهزم في المرمى.

جون تيري – تشيلسي

كان قائد تشيلسي الأسطوري معروفًا بالفعل ببذل قصارى جهده من أجل ناديه. في مواجهة ريدينج، طُرد بيتر تشيك بسبب كسر في الجمجمة وفقد حارس المرمى كارلو كوديتشيني وعيه. وقف جون تيري بقوة في المرمى، وساعد فريقه البلوز على الفوز 1-0.

جون أوشيا (مانشستر يونايتد)

كان سيناريو كابوسياً. فقد اضطر حارس مرمى مانشستر يونايتد إدوين فان دير سار إلى الخروج من المباراة بسبب كسر في أنفه أمام توتنهام، وكان السير أليكس فيرجسون قد استنفد كل تبديلاته. ولكن أوشيا جاء لإنقاذ الموقف في آخر تسع دقائق من المباراة، ليضمن للريدز الفوز 4-0 على ملعب وايت هارت لين.

ريو فرديناند (مانشستر يونايتد)

لم تكن مغامرة ريو فرديناند كحارس مرمى لحظة ملهمة مثل لحظات أخرى. كان استقبال ركلة جزاء في الدقيقة 78 ضد بورتسموث لإقصاء يونايتد من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هي القصة القصيرة لفرديناند في المرمى. وكل هذا أمام ملعب أولد ترافورد.

كايل ووكر (مانشستر سيتي)

قبل خمس سنوات من اليوم، اجتاز كايل ووكر اختباره كحارس مرمى بنجاح. وتم استبدال إيدرسون المصاب بكلاوديو برافو الذي سرعان ما تلقى البطاقة الحمراء. ولم يحافظ ووكر على نظافة شباكه ضد أتالانتا فحسب، بل قام أيضًا بصد عدد من الكرات أكثر من أي حارس مرمى آخر في مانشستر سيتي.

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