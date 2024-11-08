ملف رياضة مصراوي.. فوز الأهلي على زد.. تصريحات مارسيل كولر.. إقالة لجنة الحكام

كتب - يوسف محمد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها فوز النادي الأهلي على زد في الدوري المصري، تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد المباراة وإقالة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ونعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الخميس:

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من عمر الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"إصابتين للأحمر".. الأهلي يواصل تفوقه ويحقق فوزاً جديداً على زد في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على زد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تعليق من ياسر عبد الرؤوف بعد تعيينه رئيساً للجنة الحكام

علق ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، على قرار تعيينه في منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بمناسبة عيد ميلاده".. 15 صورة لأفضل لحظات أبو تريكة مع الأهلي ومنتخب مصر

يحتفل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي محمد أبو تريكة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري، بعيد ميلاده الـ 46. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول قرار من إبراهيم فايق ضد الحكم محمد عادل

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة أم بي سي مصر، التقدم بدعوى قضائية ضد الحكم محمد عادل، على هامش تسريب التسجيل الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تعليق ليحيى عطية الله بعد انضمامه إلى منتخب المغرب

علق يحيى عطية الله نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انضمامه إلى قائمة المنتخب المغربي استعداداً لمواجهتي الجابون وليسوتو في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الوكرة يعلن انضمام حمدي فتحي إلى قائمة منتخب مصر في التوقف الدولي

أعلن نادي الوكرة القطري، استدعاء النجم المصري حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

خلع و3 مرات انفصال.. 20 صورة ترصد حكايات الحب والفراق في حياة جمال حمزة

قد تكون الحياة العاطفية لجمال حمزة نجم الزمالك والأهلي الأسبق، غير معلومة إلى حد كبير بالنسبة لجماهير الرياضة المصرية، ولكن الحقيقة فهي مليئة بالأحداث والتفاصيل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)