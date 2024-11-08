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"فوز الأهلي وانتصار تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الخميس

12:50 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 8 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
  • عرض 8 صورة
    أول صور للحظة إصابة رامي ربيعة واستبداله في مباراة الأهلي وزد (1)
  • عرض 8 صورة
    أول صور للحظة إصابة رامي ربيعة واستبداله في مباراة الأهلي وزد (2)
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كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وشهدت مباريات أمس الخميس إقامة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز، أبرزهم فوز الأهلي على حساب زد بنتيجة هدف دون مقابل.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

الدوري المصري

طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة 3-2.

الاتحاد السكندري يفوز على حرس الحدود 1-0.

الأهلي يفوز على زد 1-0.

الدوري الأوروبي

روما يتعادل مع سان جيلوز 1-1.

أولمبياكوس يتعادل مع جلاسكو رينجرز 1-1.

نيس يتعادل مع تيفنتي 2-2.

أتليتك بلباو يفوز على لودوجوريتس رازجراد 2-1.

جالاتا سراي يفوز على توتنهام 3-2.

ستيوا بوخاريست يفوز على ميتلاند 2-0.

سبورتنج براجا يتعادل مع إيلفسبورج 1-1.

آينتراخت فرانكفورت يفوز على سبورتنج براجا 1-0.

كرباج أجدام يفوز على بودو جليمت 2-1.

أندرلخت يتعادل مع إر إف سي 1-1.

فيكتوريا بلزن يفوز على ريال سوسيداد 2-1.

مان يونايتد يفوز على باوك سالونيكا 2-0.

لاتسيو يفوز على بورتو 2-1.

هوفنهايم يتعادل مع ليون 2-2.

فرينكفاروزي يفوز على دينامو كييف 4-0.

ألكمار يفوز على فنربخشة 3-1.

أياكس يفوز على مكابي تل أبيب 5-0.

دوري المؤتمر الأوروبي

فيكينجور ريكيافيك يفوز على بوراتس بانيا لوكا 2-0.

باتشكا توبولا يفوز على لوجانو 4-1.

شامروك روفرز يفوز على ذا نيو سينتس 2-1.

رابيد فيينا يفوز على بتروكوب 3-0.

بافوس يفوز على أستانا 1-0.

ليجا وارسو يفوز على دينامو مينسك 4-0.

ليوبليانا يفوز على هلسنكي 2-0.

جنت يفوز على أمونيا 1-0.

فيتوريا جيماريش يفوز على ملادا بوليسلاف 2-1.

لاسك لينز يتعادل مع سيركل بروج 0-0.

سانت جالن يفوز على لارني 2-1.

ياجيلونيا يفوز على مولده 3-0.

هايدنهايم يفوز على هارت أوف ميدلوثيان 2-0.

كوبنهاجن يتعادل مع باشاك شاهير 2-2.

يورجون يتعادل مع باناثينايكوس 2-2.

تشيلسي يفوز على نوا 8-0.

أبويل يفوز على فيورنتينا 2-0.

الدوري الإيطالي

جنوى يتعادل مع كومو 1-1.

الدوري السعودي

القادسية يفوز على الفيحاء 2-0.

الشباب يفوز على الخلود 2-0.

الاتحاد يفوز على العروبة 2-0.

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نتائج المباريات النادي الأهلي الأهلي وزد الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
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