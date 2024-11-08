ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة النجوم لأبو تريكة.. تدريبات ميدو.. صلاح في الجيم

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي كريم فؤاد، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من دعم جماهير باريس سان جيرمان للشعب الفلسطيني.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وقام أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي لفريق قطر.

كما نشر النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للملكي.

وحرص النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

وهنأ لاعب النادي الأهلي عمرو السولية، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده.

كما حرص أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق، على تهنئة محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق بمناسبة عيد ميلاده.

وقام لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة، بنشر صورة للراحل أحمد رفعت، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام متابعيه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق الملكي.

وقام أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.