من هو أفضل كابتن للجولة 11 بالدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - محمد القرش:

تقدم لجنة خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي التابعة للكشافة، أفكارها حول من يجب أن يكون قائدًا في الجولة 11 قبل الموعد النهائي يوم السبت في الثالثة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "مع فشله في التسجيل أو الصناعة مرتين فقط خلال أول 10 جولات، أشعر بالندم لأنني لم أتمكن من الحصول على محمد صلاح (12.8 مليون جنيه إسترليني) منذ البداية هذا الموسم، لكن من الأفضل أن يأتي متأخرًا من ألا يأتي أبدًا".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا : "أعتقد أن توتنهام هوتسبير لديه أفضل فرصة في هذا الأسبوع، ويعتبر كل من سون هيونج مين (9.9 مليون جنيه إسترليني) وسولانكي اختيارين رائعين، في حين أن برينان جونسون (6.7 مليون جنيه إسترليني) يستحق الثناء أيضًا".

وواصل خبير الفانتازي بن كرابتري: "أنا متردد بين برونو فرنانديز (8.2 مليون جنيه إسترليني) وسولانكي، وهو موقف غريب أن تكون فيه، حيث فتح أداء مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند (15.3 مليون جنيه إسترليني) الأخير خيارات أخرى".

وأردف خبير الفانتازي جياني بوتيس: "سجل توتنهام أكبر عدد من الأهداف وسجل أعلى معدل أهداف متوقع بين جميع الفرق هذا الموسم، والمباراة المرتقبة جيدة للغاية ولا يمكن رفضها، الشيء الوحيد الذي يمنعني من تعيين مهاجم توتنهام هو رحلتهم إلى تركيا مساء اليوم الخميس، أتمنى أن يكون هناك تدوير كبير في أوروبا وأن يحصل سولانكي على قسط من الراحة، وإذا حصل على قسط من الراحة، فسيكون قائدي يوم الأحد".

وتابع خبير الفانتازي هاري دانييلز: "يبدو أن المنافسة على قيادة الفريق أصبحت مفتوحة على مصراعيها هذا الأسبوع، مع وجود العديد من الخيارات الجيدة، سيتصدر هالاند وصلاح العناوين الرئيسية، ولأسباب وجيهة، لكن يجب أيضًا اعتبار برايان مبيومو (7.9 مليون جنيه إسترليني)، وماتيوس كونيا (6.7 مليون جنيه إسترليني)، وسون وسولانكي من بين الاختيارات الأكثر امتلاكًا، شخصيًا، لا أمتلك هالاند، لذا فأنا أراهن على صلاح مرة أخرى".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "أنا مترددة هذا الأسبوع، سأكون في ملعب توتنهام هوتسبير يوم الأحد لمشاهدة سولانكي يواجه إيبسويتش، ومع ذلك، فإن أداء صلاح يبرزه، خاصة على أرضه ضد دفاع فيلا الذي كان ضعيفا هذا الموسم وخاض مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، بينما لعب ليفربول في ملعبه، لذلك أنا أراهن على صلاح الآن، لكن من السهل أن يكون سولانكي هو المرشح بحلول الموعد النهائي".

اقرأ أيضًا:

بينهم جفارديول.. أفضل 5 لاعبين للجولة الحادية عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي

كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي تُفعل خاصية "Wildcard".. شاهد الفريق