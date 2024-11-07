أول تعليق ليحيى عطية الله بعد انضمامه إلى منتخب المغرب

كتبت - نهى خورشيد

علق يحيى عطية الله نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انضمامه إلى قائمة المنتخب المغربي استعداداً لمواجهتي الجابون وليسوتو في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

ونشر عطية الله عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال الستوري الخاصة به قائمة المنتخب مع تعليق:" الحمدالله".

وكان يحيي عطية الله غاب عن قائمة المنتخب المغربي خلال التوقفيين الدوليين السابقين، بسبب تراجع مستواه.