فانتازي.. انخفاض سعر لاعب ليفربول اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الخميس، انخفاض سعر دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط ليفربول، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 7 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

جون دوران (أستون فيلا) 6 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول) 6.3 مليون جنيه إسترليني

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