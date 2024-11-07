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انضمام المثلوثي لقائمة منتخب تونس واستبعاد الجزيري.

03:17 م الخميس 07 نوفمبر 2024

سيف الدين الجزيري

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كتب- محمد خيري:

أعلن قيس اليعقوبي المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة مباراتي جامبيا ومدغقشر في تصفيات أمم أفريقيا (المغرب 2025).

ويلتقي منتخب تونس مع مدغشقر يوم (14 نوفمبر) في جنوب أفريقيا، بينما يستضيف المنتخب الجامبي يوم (18 نوفمبر) على ملعب "حمادي العقربي".

وشهدت القائمة تواجد حمزة المثلوثي، مدافع فريق الزمالك، بينما تم استبعاد سيف الجزيري، مهاجم الأبيض.

وجاءت قائمة المنتخب التونسي على الشكل التالي:

حراسة المرمى: آمان الله مميش - معز بن شريفية - أيمن دحمان.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - وجدي كشريدة - علي العابدي - نادر الجندري - علاء غرام - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - محمد أمين الشارني.

خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - إدريس الميزوني - محمد علي بن رمضان - حمزة رفيعة - محمد الحاج محمود - حنبعل المجبري.

خط الهجوم: سيف الله لطيف - بلال آيت مالك - عمر العيوني - ربيع الحمري - حازم المستوري - أنس الحاج محمد - هيثم الجويني - نبيل الماكني.

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سيف الجزيري حمزة المثلوثي منتخب تونس الزمالك تصفيات أمم أفريقيا
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