كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي تُفعل خاصية "Wildcard".. شاهد الفريق

كتب - محمد القرش:

استخدمت كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، سام بونفيلد، خاصية الوايلد كارد الخاصة بها، قبل الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

وتعرض سام فريقها الجديد لمدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، والذي شهد تواجد جفارديول في الدفاع، وصلاح قائدا في خط الوسط، وسولانكي مهاجم توتنهام نائبا للكابتن.

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال - 5.6 مليون) - فابيانسكي (وست هام - 4 مليون).

خط الدفاع: جفارديول (السيتي - 6.2 مليون) - دالوت (اليونايتد - 5.1 مليون) - آيت نوري (ولفرهامبتون - 4.7 مليون) - روبينسون (فولهام - 4.7 مليون) - فان دي بيرج (برينتفورد - 4 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 12.8 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11 مليون) - برونو (اليونايتد - 8.2 مليون) - مبيومو (برنتفورد - 7.9 مليون) - روجرز (الفيلا - 5.4 مليون).

خط الهجوم: سولانكي (توتنهام - 7.7 مليون) - ويسا (برينتفورد - 6 مليون) - لارسن (ولفرهامبتون - 5.6 مليون).

وتبدأ الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بمباراة برينتفورد وبورنموث.