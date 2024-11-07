مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
المصري

المصري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
15:00
أوساسونا

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي تُفعل خاصية "Wildcard".. شاهد الفريق

03:15 م الخميس 07 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

استخدمت كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، سام بونفيلد، خاصية الوايلد كارد الخاصة بها، قبل الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

وتعرض سام فريقها الجديد لمدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، والذي شهد تواجد جفارديول في الدفاع، وصلاح قائدا في خط الوسط، وسولانكي مهاجم توتنهام نائبا للكابتن.

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال - 5.6 مليون) - فابيانسكي (وست هام - 4 مليون).

خط الدفاع: جفارديول (السيتي - 6.2 مليون) - دالوت (اليونايتد - 5.1 مليون) - آيت نوري (ولفرهامبتون - 4.7 مليون) - روبينسون (فولهام - 4.7 مليون) - فان دي بيرج (برينتفورد - 4 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 12.8 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11 مليون) - برونو (اليونايتد - 8.2 مليون) - مبيومو (برنتفورد - 7.9 مليون) - روجرز (الفيلا - 5.4 مليون).

خط الهجوم: سولانكي (توتنهام - 7.7 مليون) - ويسا (برينتفورد - 6 مليون) - لارسن (ولفرهامبتون - 5.6 مليون).

وتبدأ الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بمباراة برينتفورد وبورنموث.

IMG-20241107-WA0005

فانتازي الدوري الإنجليزي توتنهام البريميرليج فانتازي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انضمام المثلوثي لقائمة منتخب تونس واستبعاد الجزيري.

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح