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لافتة جماهير باريس سان جيرمان "الحرية لفلسطين" تثير الجدل.. ووزير الداخلية يعلق

02:46 م الخميس 07 نوفمبر 2024

جماهير باريس سان جيرمان ترفع لافتة الحرية لفلسطين

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كتبت-هند عواد:

أثارت لافتة تحمل عبارة "الحرية لفلسطين"، التي رفعها جماهير باريس سان جيرمان، قبل مباراة فريقهم ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، جدلا واسعا.

ورفع مشجعو باريس سان جيرمان، هذه العبارة وكُتب أسفلها: "حرب على أرض الملعب لكن سلام في العالم"، وأثناء سير المباراة رفعت الجماهير لافتة أخرى، كتب عليها: "هل حياة طفل في غزة أقل من حياة طفل آخر؟".

ورد نادي باريس سان جيرمان، على لافتة جماهيره، وقال في بيان رسمي: "لم يكن النادي على علم بهذا التيفو وهذه الرسالة، يود باريس سان جيرمان أن يشير إلى أن ملعب حديقة الأمراء مكان - ويجب أن تظل - مكانا للتواصل حول شغف مشترك بكرة القدم ويعارض بشدة أي رسالة ذات بطبيعة سياسية في ملعبه".

ومن جانبه، انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اللافتة، وقال عن إمكانية معاقبة النادي: "لا أستبعد أي شيء وسنطلب توضيحا من النادي".

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باريس سان جيرمان الحرية لفلسطين أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا قطاع غزة
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