ملف مصراوي.. تطورات تسريب التسجيل الصوتي لمباراة الزمالك والبنك.. رحيل أبو على.. فسخ عقد سامسون

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

رسميا.. الزمالك يعلن فسخ عقد سامسون

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع البنيني سامسون اكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بالتراضي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"أريد أن أكون بجانب طفلتي".. علياء الزنوكي تعلن اعتزالها بهذه الكلمات

أعلنت علياء الزنوكي قائدة فريق زد لكرة القدم النسائية، في رسالة مؤثرة، اعتزالها كرة القدم، لرغبتها في قضاء وقت أطول مع ابنتها. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بعد أنباء اقتراب رحيله".. أبرز أرقام جوزيه جوميز مع نادي الزمالك

كشفت تقارير صحفية سعودية، وجود مفاوضات من أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه جوميز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

couples الدوري المصري.. كان هيتجنن إن مستقبله ضاع... حكاية حب باسم مرسي وزوجته نوران (صور وفيديو)

لم تحتاج نوران إسماعيل إلى وقت لكي تخطف قلب الحاسم باسم مرسي نجم الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق، فمنذ تعارفهم ونجحت في لفت أنظاره من أول لقاء بينهما. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

مصدر يكشف حقيقة اهتمام الهلال السعودي بضم محمد صلاح

كشف مصدر مقرب من المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حقيقة اهتمام الهلال السعودي بضم اللاعب، الذي ينتهي عقده مع الريدز في نهاية الموسم الحالي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"لخلافة العامري فاروق".. مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أوراق المرشحين لتولي منصب نائب رئيس النادي الأهلي، خلفاً للراحل العامري فاروق. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بعد ثلاثية الأهلي وخماسية النصر".. العين يعلن إقالة كريسبو

أعلنت إدارة نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء التعاقد مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"رحيل لجنة الحكام ".. أول تحرك للأهلي بعد واقعة تسريب مباراة الزمالك والبنك

عرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، التفاصيل الكاملة الخاصة بملف التحكيم على أعضاء مجلسه، خاصة بعد واقعة تسريب المحادثات التي جرت بغرفة الـ var‏ خلال مباراة ‏الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

تخلى عن الأولى من أجلها.. قصة زوجة بوفون الثانية بعد سنوات عديدة من السرية

خرجت قصة حب جانلويجي بوفون حارس إيطاليا ويوفنتوس السابق و الصحفية الشهيرة إيلاريا داميكو إلى النور بعد زواجهما في سبتمبر الماضي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"حزين لجدية التفاوض".. أحمد الطيب يعلق على إمكانية رحيل وسام أبو علي

علق أحمد الطيب المعلق الرياضية، على حقيقة تلقي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من العروض للرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"خماسية برشلونة وفوز البايرن".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 7 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من اللقاء في بطولة دوري أبطال أوروبا. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)