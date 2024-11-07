"خماسية برشلونة وفوز البايرن".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 7 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من اللقاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، إقامة 9 مباريات، أبرزهم مباراة برشلونة ضد ريد ستار بلجراد والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني، بنتيجة 5-2.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

دوري أبطال أوروبا

شاختار دونتسك يفوز على يانج بويز 2-1.

كلوب بروج يفوز على أستون فيلا 1-0.

أتالانتا يفوز على شتوتجارت 2-0.

ستاد بريست يفوز على سبارتا براج 2-1.

أتليتكو مدريد يفوز على باريس سان جيرمان 2-1.

إنتر يفوز على أرسنال 2-1.

سالزبورج يفوز على فينورد 3-1.

برشلونة يفوز على ريد ستار بلجراد 5-2.

بايرن ميونخ يفوز على بنفيكا 1-0.

الدوري الأوروبي

بشكتاش يفوز مالمو 2-1.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يوكوهاما مارينوس يفوز على بوريرام يونايتد 5-0.

بوهانج ستيلرز يفوز على شاندونج تايشان 4-2.