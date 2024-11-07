"خماسية برشلونة وفوز البايرن".. نتائج مباريات أمس الأربعاء
أقيمت أمس الأربعاء الموافق 7 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من اللقاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، إقامة 9 مباريات، أبرزهم مباراة برشلونة ضد ريد ستار بلجراد والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني، بنتيجة 5-2.
وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:
دوري أبطال أوروبا
شاختار دونتسك يفوز على يانج بويز 2-1.
كلوب بروج يفوز على أستون فيلا 1-0.
أتالانتا يفوز على شتوتجارت 2-0.
ستاد بريست يفوز على سبارتا براج 2-1.
أتليتكو مدريد يفوز على باريس سان جيرمان 2-1.
إنتر يفوز على أرسنال 2-1.
سالزبورج يفوز على فينورد 3-1.
برشلونة يفوز على ريد ستار بلجراد 5-2.
بايرن ميونخ يفوز على بنفيكا 1-0.
الدوري الأوروبي
بشكتاش يفوز مالمو 2-1.
دوري أبطال آسيا للنخبة
يوكوهاما مارينوس يفوز على بوريرام يونايتد 5-0.
بوهانج ستيلرز يفوز على شاندونج تايشان 4-2.
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