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ستوري نجوم كرة القدم.. ميدو في الجيم.. احتفال رونالدو.. حجازي من تدريبات نيوم

12:34 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "‘إنستجرام".

كما نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الاحتفال بهدف قام بتسجيله رفقة منتخب البرتغال.

وقام عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للمارد الأحمر.

وشارك أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية، في صالة الجيم.

وحرص كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر النجم البرازيلي نيمار، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل منزله.

وقام أحمد حجازي بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريقه نيوم السعودي.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

ونشر النجم المغربي رضا سليم، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في مران النادي الأهلي.

كما نشر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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