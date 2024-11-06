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"الحرية لفلسطين".. جماهير باريس سان جيرمان تدعم فلسطين خلال مباراة أتليتكو مدريد (صور)

10:41 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جماهير باريس سان جيرمان من الملعب
  • عرض 7 صورة
    جماهير باريس سان جيرمان
  • عرض 7 صورة
    جماهير باريس سان جيرمان
  • عرض 7 صورة
    جماهير باريس سان جيرمان من ملعب حديقة الإمارات
  • عرض 7 صورة
    دعم جماهير باريس سان جيرمان لفلسطين
  • عرض 7 صورة
    جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على توجيه الدعم إلى الشعب الفلسطيني، خلال مباراة فريقهم أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وقامت جماهير باريس سان جيرمان، برفع لافتة في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، كتب عليها: "الحرية لفلسطين".

ويلاقي فريق باريس سان جيرمان حالياً، نظيره أتليتكو مدريد الإٍباني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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باريس سان جيرمان جماهير باريس سان جيرمان أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا الحرية لفلسطين باريس سان جيرمان تدعم فلسطين
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