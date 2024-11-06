"الحرية لفلسطين".. جماهير باريس سان جيرمان تدعم فلسطين خلال مباراة أتليتكو مدريد (صور)

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محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على توجيه الدعم إلى الشعب الفلسطيني، خلال مباراة فريقهم أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وقامت جماهير باريس سان جيرمان، برفع لافتة في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، كتب عليها: "الحرية لفلسطين".

ويلاقي فريق باريس سان جيرمان حالياً، نظيره أتليتكو مدريد الإٍباني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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