"بعد ثلاثية الأهلي وخماسية النصر".. العين يعلن إقالة كريسبو

كتبت - نهى خورشيد:

أعلنت إدارة نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء التعاقد مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ونشر العين بياناً رسمياً اليوم عبر حسابه الرسمي على منصة:"توصل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم اليوم إلى اتفاق مع المدرب هيرنان كريسبو وطاقمه الفني يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية".

وأضاف البيان :"وتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر للجهاز الفنى على احترافية العمل وجهودهم مع الفريق منذ توليه المهمة والمساهمة في تحقيق الإنجاز الآسيوي، إلا أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم".

وأتم :"يؤكد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية".

وكان الفريق الكروي بالعين تلقى هزيمة ثقيلة من الأهلي المصري بثلاثية في كأس إنتركونتيننتال، بعدها خسر أمام النصر السعودي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة.