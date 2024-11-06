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ميكالي يعلن تشكيل منتخب مصر للشباب في مواجهة تنزانيا

08:49 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب

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كتبت - نهى خورشيد:

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، التشكيل الأساسي لمواجهة تنزانيا استعداداً لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

التشكيل الأساسي لمنتخب الشباب

حراسة المرمى: حازم جمال.

خط الدفاع: محمد إبراهيم، عبد الله بوستانجي، معتز محمد، محمود لبيب.

خط الوسط: كاباكا، محمد السيد، فارس خالد.

خط الهجوم: حسام حسن، عمر خضر، محمد زعلوك.

تضم دكة البدلاء: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، محمد المنشاوي، محمد سمير، مهاب سامي، أحمد عابدين، زياد خالد، أحمد وحيد، مروان محمود، مهند محمد، محمد عبد الله، أحمد شرف، وعمر فتحي "عموري ".

روجيرو ميكالي منتخب مصر للشباب تنزانيا كأس الأمم الأفريقية
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