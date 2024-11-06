ميكالي يعلن تشكيل منتخب مصر للشباب في مواجهة تنزانيا

كتبت - نهى خورشيد:

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، التشكيل الأساسي لمواجهة تنزانيا استعداداً لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

التشكيل الأساسي لمنتخب الشباب

حراسة المرمى: حازم جمال.

خط الدفاع: محمد إبراهيم، عبد الله بوستانجي، معتز محمد، محمود لبيب.

خط الوسط: كاباكا، محمد السيد، فارس خالد.

خط الهجوم: حسام حسن، عمر خضر، محمد زعلوك.

تضم دكة البدلاء: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، محمد المنشاوي، محمد سمير، مهاب سامي، أحمد عابدين، زياد خالد، أحمد وحيد، مروان محمود، مهند محمد، محمد عبد الله، أحمد شرف، وعمر فتحي "عموري ".