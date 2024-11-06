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ماذا قدم مرموش خلال شهر أكتوبر في الدوري الألماني؟

07:02 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 27 صورة
    عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد شهر أكتوبر المنصرم توّهجًا للنجم المصري المحترف بصفوف آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش.

شبكة سكاي ألمانيا، أكدت خلال تقرير لها أن نادي ليفربول قد أبدى مسؤولوه اهتمامًا حقيقًا بضم مرموش وبدأوا بالفعل المحادثات الأولية مع المقربين من اللاعب.

صاحب الـ 25 عامًا بدأ الشهر بتسجيل هدفًا بمرمى بشكتاش من ركلة جزاء في مباراة فوز فيها فريقه بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأوروبي، ثم ختم على تألقه خلال الشهر بالمباراة التالية أمام نظيره بايرن ميونخ؛ إذ سجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وواصل لاعب المنتخب التسجيل فسجل هدفًا في مباراة خسر بها فريقه 2-1 على يد نظيره باير ليفركوزن بالدوري، قبل أن يتوقف لمباراة لم تشهد تسجيله أو إرسالة تمريرات حاسمة أمام يونيون برلين التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يرسل تمريرة حاسمة قادت آينتراخت للفوز بهدف نظيف على نظيره اللاتفي داوغافا ريغا بالدوري الأوروبي.

وقاد مرموش آينتراخت للتأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بتسجيله هدفًا في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويتصدر النجم المصري خلال شهر أكتوبر جدول هدافي النسخة الجارية من الدوري الألماني برصيد 9 أهداف بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

عمر مرموش الدوري الألماني عدد أهداف عمر مرموش مسيرة عمر مرموش
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