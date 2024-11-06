مصدر يكشف حقيقة اهتمام الهلال السعودي بضم محمد صلاح

كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حقيقة اهتمام الهلال السعودي بضم اللاعب، الذي ينتهي عقده مع الريدز في نهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر لمصراوي: "لا توجد أي مفاوضات مع محمد صلاح والباب مغلق حتى الآن، الأولوية هي التجديد لليفربول، وإذا لم يتم التجديد للريدز سيفكر صلاح في عرض باريس سان جيرمان".

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية، ضغط مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، لانضمام محمد صلاح في الصيف المقبل إلى الهلال.

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