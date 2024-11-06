مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف حقيقة اهتمام الهلال السعودي بضم محمد صلاح

02:44 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حقيقة اهتمام الهلال السعودي بضم اللاعب، الذي ينتهي عقده مع الريدز في نهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر لمصراوي: "لا توجد أي مفاوضات مع محمد صلاح والباب مغلق حتى الآن، الأولوية هي التجديد لليفربول، وإذا لم يتم التجديد للريدز سيفكر صلاح في عرض باريس سان جيرمان".

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية، ضغط مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، لانضمام محمد صلاح في الصيف المقبل إلى الهلال.

اقرأ أيضًا:

"من الاتحاد إلى الهلال".. مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح الهلال السعودي ليفربول الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)