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"لو قلت ما أفكر فيه سأسجن".. زوجة فالفيردي تنتقد أنشيلوتي.. والأخير يرد

02:43 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    فالفيردي وزوجته
  • عرض 3 صورة
    فالفيردي وزوجته
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كتبت-هند عواد:

انتقدت مينا بونينو زوجة الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة من ميلان بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وكتبت بونينو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي في السجن، متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحا؟، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ورد أنشيلوتي عليها، وقال في تصريحات صحفية نقلها الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو: "من الصعب إبداء رأي حول ما يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، غيرت فالفيردي لأنه لم يكن في كامل لياقته، وكان يعاني من بعض المشاكل".

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