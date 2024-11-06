"لو قلت ما أفكر فيه سأسجن".. زوجة فالفيردي تنتقد أنشيلوتي.. والأخير يرد

كتبت-هند عواد:

انتقدت مينا بونينو زوجة الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة من ميلان بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وكتبت بونينو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي في السجن، متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحا؟، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

💥 Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, estalla en redes tras el cambio de Ancelotti



💬 "Donde mejor juega Fede es de pivote... Jajaja cuando van a entender de una p*** vez que Fede no es extremo?"



🤔 ¿Tú qué piensas? pic.twitter.com/SVkCFUx0l7 — Diario AS (@diarioas) November 5, 2024

ورد أنشيلوتي عليها، وقال في تصريحات صحفية نقلها الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو: "من الصعب إبداء رأي حول ما يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، غيرت فالفيردي لأنه لم يكن في كامل لياقته، وكان يعاني من بعض المشاكل".

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