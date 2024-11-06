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"من الاتحاد إلى الهلال".. مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

11:54 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح
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    صلاح يحرز هدف التعادل
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    محمد صلاح وأوباميانج
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كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير إذاعية إنجليزية، مفاجأة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول في الملاعب.

وينتهي عقد محمد صلاح، مع النادي الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي نادي في يناير، وينتقل له مجانا بنهاية الموسم.

وكشفت إذاعة "talkSPORT" البريطانية أن إدارة ليفربول ترغب في تجديد عقد محمد صلاح، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت أن هناك ضغط يتم بقوة عن طريق "إيمينالو" والذي يرتبط بعلاقة قوية مع النجم المصري لانتقاله إلى الدوري السعودي.

وأوضحت الإذاعة أن الشيء الوحيد الذي تغير في مستقبل صلاح إذا انتقل إلى الدوري السعودي هو رحيله إلى صفوف الهلال وليس إلى اتحاد جدة.

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