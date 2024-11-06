"ليس لي".. تحرك من محمد عادل بعد تسريب التسجيل الصوتي لمباراة الزمالك والبنك

كتبت-هند عواد:

علق الحكم محمد عادل، على التفريغ الصوتي المسرب له مع ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى من الدوري المصري، لحظة احتساب ركلة جزاء لصالح ناصر منسي، سجل منها عبدالله السعيد هدف الفوز للأبيض.

وقال محمد عادل في تصريحات عبر برنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس، إن الصوت المسرب له من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ليس له، وسيتوجه إلى النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع.

وعرض الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر 2، مقطع صوتي للحوار الذي دار بين محمد عادل ميدو سلامة، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

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