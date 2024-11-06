مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"ليس لي".. تحرك من محمد عادل بعد تسريب التسجيل الصوتي لمباراة الزمالك والبنك

10:37 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق الحكم محمد عادل، على التفريغ الصوتي المسرب له مع ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى من الدوري المصري، لحظة احتساب ركلة جزاء لصالح ناصر منسي، سجل منها عبدالله السعيد هدف الفوز للأبيض.

وقال محمد عادل في تصريحات عبر برنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس، إن الصوت المسرب له من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ليس له، وسيتوجه إلى النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع.

وعرض الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر 2، مقطع صوتي للحوار الذي دار بين محمد عادل ميدو سلامة، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يعلن عبر "مصراوي" إيقاف قيد الفريق من جديد

محمد عادل مباراة الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حذاء لاعب يحسم جدلا تحكيميا في دوري أبطال أوروبا (صورة)

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)