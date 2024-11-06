ملف رياضة مصراوي.. تسريب محادثة حكام مباراة الزمالك.. مفاجآت دوري أبطال أوروبا.. وصلاح على رادار برشلونة

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها تسريب محادثة حكام مباراة الزمالك، ومفاجآت دوري أبطال أوروبا، وصلاح على رادار برشلونة.

ونعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الثلاثاء:

"صعبة أوي يا ميدو".. الكشف عن التفريغ الصوتي الخاص باحتساب ركلة جزاء للزمالك (فيديو)

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر 2، التفريغ الصوتي لغرفة "الفار"، بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وميدو سلامة حكم تقنية الفيديو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سقوط الريال والسيتي.. ماذا حدث في مباريات دوري أبطال أوروبا؟

أُقيم اليوم الثلاثاء 7 مواجهات نارية في الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"وعد ومحاولات فسخ وثلاثي خارج الحسابات".. مصراوي يكشف مصير 5 لاعبين بالزمالك مع جوميز

كشف مصدر عن مصير خمس لاعبين بصفوف الزمالك وهم: حسام أشرف، سامسون أكينيولا، مهاب ياسر، محمد عاطف وسيف جعفر مع الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يرغب في ضمه من 2021".. برشلونة يضع محمد صلاح على راداره بالانتقالات الصيفية

كشف تقرير عن وجود رغبة لدى نادي برشلونة في التعاقد مع النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دينا الرفاعي: تمنياتي بالتوفيق لمسار ممثل مصر.. ونترقب بطولة مميزة"

تحدثت دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية، عن مشاركة مسار (توت عنخ آمون سابقا) في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، والتي تقام بالمغرب خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي وزد في اليوم الأول.. جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

بدأ العد التنازلي لبداية الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والذي يشهد مواجهة قوية بين الأهلي وزد في اليوم الأول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينهم مباراة الزمالك والبنك.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى، طبقا للائحة مسابقة دوري "نايل" ولائحة المخالفات والعقوبات لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من مالكو الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يدعمون هاريس وترامب وما السبب؟

الأخوين إدوارد وأفرام جليزر، مالكي نادي مانشستر يونايتد، لديهما مشاعر متناقضة في الانتخابات الأمريكية، حيث يدعم " أفرام" هاريس، وإدوارد يساند ترامب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فوز تاريخي وتصدي خيالي .. ملخص الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

شهدت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي إثارة كبيرة ونتائج مفآجأة شاهدها عشاق كرة القدم الأوروبية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا