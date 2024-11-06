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إنتر ضد أرسنال.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:00 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

كأس دوري أبطال أوروبا

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كتب - محمد القرش:

تُقام عدد من المباريات القوية مساء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، حيث يشهد دوري أبطال أوروبا 9 مواجهات نارية.

ويلاقي إنتر ميلان نظيره أرسنال في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه برشلونة منافسه ريد ستار.

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أستون فيلا - 7.45 مساء - beIN Sports 2

شاختار ضد يانج بويز - 7.45 مساء - beIN Sports 3

الإنتر ضد آرسنال - 10 مساء - beIN Sports 2

بايرن ميونخ ضد بنفيكا - 10 مساء - beIN Sports 4

ريد ستار ضد برشلونة - 10 مساء - beIN Sports 3

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساء - beIN Sports 1

شتوتجارت ضد أتالانتا - 10 مساء - beIN Sports 5

فينورد ضد سالزبورج - 10 مساء - beIN Sports 6

سبارتا براج ضد بريست - 10 مساء - beIN Sports 8

موعد مباريات دوري أبطال آسيا

يوكوهاما ضد بوريرام يونايتد - 12 ظهرا - beIN AFC

ستيلز ضد تايشان - 12 ظهرا - beIN AFC 1

موعد مباريات الدوري الأوروبي

بشكتاش ضد مالمو - 5.30 مساء - beIN Sports 4

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