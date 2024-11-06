ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال السعيد.. رسالة من كهربا.. وميدو وزوجته

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محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتبت-هند عواد:

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وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر نجوم الأهلي والزمالك صورا من تدريبات الفريقين اليوم، وهم محمد صبحي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وإمام عاشور ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة، ونشر المحترف المصري محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي هو الآخر صورته من تدريبات فريقه.

وكتب كهربا عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام": "يعرفنا الله، يعرف قلوبنا، يعرف نوايانا، يعرف تعبنا، وهذا يدعونا للاطمئنان".

فيما نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورته مع زوجته "يسرا"، من داخل أكاديميته.

واحتفل عبدالله السعيد لاعب الزمالك، بوصوله إلى الهدف رقم 130، ليصبح ثالث هدافي الدوري المصري.