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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال السعيد.. رسالة من كهربا.. وميدو وزوجته

12:48 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صبحي
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    مصطفي شلبي
  • عرض 12 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 12 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته
  • عرض 12 صورة
    ياسر إبراهيم
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر نجوم الأهلي والزمالك صورا من تدريبات الفريقين اليوم، وهم محمد صبحي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وإمام عاشور ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة، ونشر المحترف المصري محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي هو الآخر صورته من تدريبات فريقه.

وكتب كهربا عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام": "يعرفنا الله، يعرف قلوبنا، يعرف نوايانا، يعرف تعبنا، وهذا يدعونا للاطمئنان".

فيما نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورته مع زوجته "يسرا"، من داخل أكاديميته.

واحتفل عبدالله السعيد لاعب الزمالك، بوصوله إلى الهدف رقم 130، ليصبح ثالث هدافي الدوري المصري.

ستوري نجوم كرة القدم انستجرام نجوم كرة القدم احتفال السعيد رسالة من كهربا ميدو وزوجته
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